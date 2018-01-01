Игрок Реймса скончался от остановки сердца в 15-летнем возрасте

Трагическое событие произошло с юным игроком французского клуба.

Полузащитник юношеской команды французского Реймса Мохамед Саван, которому было всего лишь 15 лет, умер на поле во время матча.

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Как сообщает пресс-служба клуба, трагический инцидент произошел в среду, 13-го февраля. Хавбек играл со своими друзьями в футбол, и в какой-то момент упал на газон. Подоспевшие к месту происшествия врачи не сумели спасти его.

Отмечается, что Саван скончался из-за остановки сердца.

Ранее сообщалось, что на 82-м году жизни скончался экс-тренер молодежной команды Манчестер Юнайтед, который воспитал легендарных футболистов - Дэвида Бекхэма, Гари Невилла и Райана Гиггза.