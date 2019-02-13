Неймар похвастался портретом, в котором предстал в образе сразу двух героев комиксов

Бразилец был запечатлен на холсте в образе двух заклятых врагов - Бэтмена и Джокера.

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар похвастался фанатам своим оригинальным портретом.

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Лицо футболиста разделили на две части, которые изобразили в образе сразу двух героев комиксов - Бэтмена и Джокера. А дополнили это произведение футболкой сборной Бразилии, надетой на игрока.

Неймар опубликовал фото такого необычного портрета на своей страничке в Instagram. Получилось, бесспорно, весьма впечатляюще.

Напомним, недавно Неймар шумно отпраздновал свой 27-й день рождения, на который пригласил около 500 гостей.

Также на вечеринке присутствовала загадочная брюнетка, которая нежно держала футболиста за руку. Как выяснилось, это была топ-модель Элиф Аксу, фотографии которой можно посмотреть здесь.