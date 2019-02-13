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Неймар похвастался портретом, в котором предстал в образе сразу двух героев комиксов

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Бразилец был запечатлен на холсте в образе двух заклятых врагов - Бэтмена и Джокера.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар похвастался фанатам своим оригинальным портретом.

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Лицо футболиста разделили на две части, которые изобразили в образе сразу двух героев комиксов - Бэтмена и Джокера. А дополнили это произведение футболкой сборной Бразилии, надетой на игрока.

Неймар опубликовал фото такого необычного портрета на своей страничке в Instagram. Получилось, бесспорно, весьма впечатляюще.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shhh ☝🏽🤫

Публикация от EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

Напомним, недавно Неймар шумно отпраздновал свой 27-й день рождения, на который пригласил около 500 гостей.

Также на вечеринке присутствовала загадочная брюнетка, которая нежно держала футболиста за руку. Как выяснилось, это была топ-модель Элиф Аксу, фотографии которой можно посмотреть здесь.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, портрет, фото, Бэтмен, Джокер
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