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ПСЖ интересуется полузащитником Челси

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Н'Голо Канте может сменить клубную прописку.
Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
Getty Images

Полузащитник Челси Н'Голо Канте может переехать во Францию, сообщает Le10 Sport.

В услуга француза заинтересован ПСЖ.

Отмечается, что парижане ищут замену Адриену Рабьо и попытаются подписать чемпиона мира в летнее трансферное окно.

Хавбек стал получать намного меньше игровой практики, потому что у него не сложились отношения с новым наставником лондонского клуба Маурицио Сарри. 

В этом сезоне Канте сыграл 32 матча за Челси, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Канте подписал новый контракт с Челси.

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Теги: футбол, Н'Голо Канте, ПСЖ, Челси, Маурицио Сарри
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Источник: le10sport.com

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