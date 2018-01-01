ПСЖ интересуется полузащитником Челси
Н'Голо Канте может сменить клубную прописку.
Полузащитник Челси Н'Голо Канте может переехать во Францию, сообщает Le10 Sport.
В услуга француза заинтересован ПСЖ.
Отмечается, что парижане ищут замену Адриену Рабьо и попытаются подписать чемпиона мира в летнее трансферное окно.
Хавбек стал получать намного меньше игровой практики, потому что у него не сложились отношения с новым наставником лондонского клуба Маурицио Сарри.
В этом сезоне Канте сыграл 32 матча за Челси, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Канте подписал новый контракт с Челси.
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