Французский клуб вывел 9-й номер из обращения.

Французский Нант навсегда закрепил за Эмилиано Салой 9-й игровой номер. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Читай также: Новичок Динамо почтил память погибшего Эмилиано Салы

Таким образом Нант почтил память аргентинца, которого признано погибшим при крушении самолета над проливом Ла-Манш.

Сала выступал за “канареек“ в 2015-19 годах, перейдя из Бордо. Всего в составе Нанта аргентинский форвард провел 133 поединка и забил 48 голов.

В январе нападающий приобрел Кардифф, но сыграть за клуб английской Премьер-лиги 28-летнему Сале не удалось.

Ранее стало известно, что тело, найденное в обломках разбившегося самолета, принадлежит Эмилиано Сале.