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Нант закрепил за Салой номер, под которым играл форвард

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Французский клуб вывел 9-й номер из обращения.
Футболка Салы с 9-м номером
Футболка Салы с 9-м номером
Getty Images

Французский Нант навсегда закрепил за Эмилиано Салой 9-й игровой номер. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

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Таким образом Нант почтил память аргентинца, которого признано погибшим при крушении самолета над проливом Ла-Манш.

Сала выступал за “канареек“ в 2015-19 годах, перейдя из Бордо. Всего в составе Нанта аргентинский форвард провел 133 поединка и забил 48 голов.

В январе нападающий приобрел Кардифф, но сыграть за клуб английской Премьер-лиги 28-летнему Сале не удалось.

Ранее стало известно, что тело, найденное в обломках разбившегося самолета, принадлежит Эмилиано Сале.

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Теги: Эмилиано Сала, Нант, Лига 1, трагедия, самолет, вне игры, футбол
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