Очередная пассия Неймара: Звездный футболист отпраздновал день рождения с топ-моделью
В октябре 2018 года звездный форвард ПСЖ Неймар расстался со своей девушкой Бруной Маркезини.
Читай также: Неймар на фото своих тату с супергероями написал философскую мысль
Долгое время после этого не было никакой информации о личной жизни футболиста, однако потом стало известно, что он встречается со скейтбордисткой Летицией Буффони, но теперь СМИ подозревают, что у бразильца новая пассия.
Недавно Неймар бурно отпраздновал свой день рождения, на котором он был замечен с девушкой, нежно державшей его за руку. Спутницей футболиста отказалась топ-модель Элиф Аксу, семья которой эмигрировала из Турции в Австрию.
Неймар познакомился с красоткой на съемках рекламного ролика в прошлом году.
Ранее сообщалось, что Неймар не вернется в каталонскую Барселону.
Полная версия правил