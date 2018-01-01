Очередная пассия Неймара: Звездный футболист отпраздновал день рождения с топ-моделью

Неймар устроил роскошную вечеринку в честь своего дня рождения, где был замечен с очаровательной брюнеткой.

В октябре 2018 года звездный форвард ПСЖ Неймар расстался со своей девушкой Бруной Маркезини.

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Долгое время после этого не было никакой информации о личной жизни футболиста, однако потом стало известно, что он встречается со скейтбордисткой Летицией Буффони, но теперь СМИ подозревают, что у бразильца новая пассия.

Недавно Неймар бурно отпраздновал свой день рождения, на котором он был замечен с девушкой, нежно державшей его за руку. Спутницей футболиста отказалась топ-модель Элиф Аксу, семья которой эмигрировала из Турции в Австрию.

Неймар познакомился с красоткой на съемках рекламного ролика в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Неймар не вернется в каталонскую Барселону.