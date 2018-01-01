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Красотка пятницы: Хрупкая топ-модель, с которой Неймар зажигал на своей вечеринке

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию очаровательную Элиф Аксу.

Элиф Аксу
Элиф Аксу
instagram.com/elifaksu/

Элиф Аксу - известная топ-модель турецкого происхождения, которая вместе со своей семьей эмигрировала в Австрию.

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Красотка прекрасно устроилась в профессиональном плане и выступает на всех самых крупных модных показах Европы, а также снимается в рекламе. Именно на съемках одного из рекламных роликов девушка познакомилась с Неймаром, а теперь ходят слухи о романтических отношениях между ними.

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Также девушка была героиней громкого скандала - в 2017 году она попала в ДТП на роскошном Ferrari. Инцидент произошел на Ибице, и было установлено, что она находилась в состоянии наркотического опьянения. Девушку освободили под залог, и она покинула остров на частном самолете.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была аппетитная экс-модель, которая бросила карьеру ради голкипера Арсенала.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, девушка, фото, Красотка пятницы, топ-модель, модель
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