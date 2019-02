Красный костюм, костыли и слезы: Неймар отметил свой день рождения в огромной компании

Форвард ПСЖ Неймар устроил шикарную вечеринку в честь своего дня рождения. Футболисту 5-го февраля исполнилось 27 лет.

Как сообщает Esporte Interativo, мероприятие прошло в одном из заведений на центральной улице Парижа - Елисейских полях. На вечеринке присутствовало около 500 человек - семья Неймара, его друзья и товарищи по команде, а также знаменитости.

Неймар не сумел сдержать слез во время своей речи и рассказал, что хотел отменить торжество из-за своего перелома.

“Спортсмены могут понять, насколько мне сейчас тяжело стоять здесь с костылями, но вы помогаете мне быть сильным. Я почувствовал себя счастливым, увидев вас всех. Спасибо вам, друзья, мои товарищи по команде.

Хотел бы получить в подарок новую плюсневую кость. Это был бы лучший подарок. Но, в любом случае, вы все помогаете мне восстанавливаться. Спасибо вам за это“, - сказал Неймар.

[#Neymar] « Le cadeau que je désirais le plus pour aujourd’hui aurait été un nouveau Métatarse, pour que je puisse être sur le terrain, à la guerre, à faire ce que j’aime le plus : Jouer au football » - @neymarjr



via @Esp_Interativo pic.twitter.com/jhdY8g3WG9