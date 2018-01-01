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Красный костюм, костыли и слезы: Неймар отметил свой день рождения в огромной компании

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Бразильский форвард не сдержал слез во время крутой вечеринки в честь своего 27-летия.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Форвард ПСЖ Неймар устроил шикарную вечеринку в честь своего дня рождения. Футболисту 5-го февраля исполнилось 27 лет.

Как сообщает Esporte Interativo, мероприятие прошло в одном из заведений на центральной улице Парижа - Елисейских полях. На вечеринке присутствовало около 500 человек - семья Неймара, его друзья и товарищи по команде, а также знаменитости.

Неймар не сумел сдержать слез во время своей речи и рассказал, что хотел отменить торжество из-за своего перелома.

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“Спортсмены могут понять, насколько мне сейчас тяжело стоять здесь с костылями, но вы помогаете мне быть сильным. Я почувствовал себя счастливым, увидев вас всех. Спасибо вам, друзья, мои товарищи по команде.

Хотел бы получить в подарок новую плюсневую кость. Это был бы лучший подарок. Но, в любом случае, вы все помогаете мне восстанавливаться. Спасибо вам за это“, - сказал Неймар.

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Среди гостей Неймара также были замечены наставник ПСЖ Томас Тухель, певец из Бразилии Уэсли Сафадан и популярный диджей Боб Синклер. Все отлично провели время на вечеринке.

В Сети также появилось видео, как Килиан Мбаппе, Дани Алвес и Неймар зажигали под бразильскую песню Parado no Bailão.

На вечеринке был дресс-код: все гости были в красном. А Неймар даже получил оригинальную пару обуви от Nike - в красном цвете, со своим именем и датой рождения. Фото своего подарка он опубликовал на страничке в Instagram.

Новая фирменная пара обуви Неймара
Новая фирменная пара обуви Неймара
instagram.com/neymarjr/

Напомним, Неймар получил перелом пятой плюсневой кости в матче Кубка Франции против Страсбура. Ему повезло избежать операции, однако он выбыл из строя на 10 недель.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, День рождения, вечеринка
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