Неймар закатит вечеринку на 500 гостей в честь своего дня рождения

Звездному футболисту исполнится 27 лет.

Во вторник, 5-го февраля, нападающему ПСЖ Неймару исполнится 27 лет.

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В честь этого события футболист решил организовать вечеринку в Париже. По информации AS, торжество состоится 4-го февраля, а в списке приглашенных почти 500 человек. Вечеринку организует компания Red Bull.

В список гостей помимо семьи и ближайших друзей, а также партнеров по команде и их семей, попали бразильский серфер Габриэль Медина и певец Уэсли Садафао.

Отметим, что сейчас Неймар восстанавливается после очередного перелома пятой плюсневой кости, полученного в матче со Страсбуром. К счастью, футболисту удалось избежать операции и он проводит консервативный курс лечения.

Ранее сообщалось, что Неймар сказал журналистам, чтобы они не трогали его яйца.