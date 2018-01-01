Экс-игрок ПСЖ требует у клуба 8 миллионов евро

Хатем Бен Арфа подал на парижан иск в суд.

Полузащитник Ренна Хатем Бен Арфа, ранее выступавший за ПСЖ, подал иск в суд на парижский клуб. Об этом сообщает французский портал RMC.

По информации источника, 31-летний хавбек утверждает, что ПСЖ должен выплатить ему компенсацию в размере около 8 миллионов евро.

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Бен Арфа считает, что парижский клуб нанес ущерб его репутации и карьере тем, что отстранил его от тренировок во второй половине минувшего сезона.

Французский полузащитник выступал за ПСЖ с 2016 по 2018 год. В текущем сезоне за Ренн Бен Арфа провел 23 матча, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами.

Ранее тренер парижан Томас Туххель выразил недовольство трансферной работой клуба.