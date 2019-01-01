Тренер ПСЖ: У нас нет второго Неймара или Верратти

Томас Тухель поделился эмоциями от игры своей команды в матче Лиги 1.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение от Лиона (1:2) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

“У нас нет второго Неймара или второго Верратти, но я полностью уверен в других игроках. Было много моментов у Ди Марии и Дракслера, которые провели очень хороший матч. Мы были слишком пассивны после первого пропущенного гола, нам не хватало точности, мы принимали плохие решения. Лион же, в свою очередь, играл очень качественно, но наш второй тайм мне понравился, - цитирует немецкого специалиста FourFourTwo.

Это первое поражение ПСЖ в текущем чемпионате Франции.

ПСЖ, имея 56 очков в активе, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.

Ранее Тухель выразил недовольство трансферной работой ПСЖ.