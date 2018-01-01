Тухель выразил недовольство трансферной работой ПСЖ

Немецкий специалист отметил, что зимой крайне сложно усилить состав.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал результаты зимнего трансферного окна для своей команды. Напомним, к парижанам присоединился аргентинский полузащитник Леандро Паредес.

"Могу сказать, что я доволен подписанием Паредеса. Это качественный игрок, который поможет команде.

Но если спросить меня, доволен ли я трансферной политикой клуба в целом, то нет, недоволен.

Конечно, мало кто хочет отдавать игроков в середине сезона, поэтому клуб и не смог подписать некоторых футболистов", - цитирует Тухеля ESPN.

Отметим, что ПСЖ является безоговорочным лидером французской Лиги 1, набрав 56 после 20 матчей. Также подопечные Тухеля сыграют в плей-офф Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что звездный футболист ПСЖ Неймар вылетел на 10 недель из-за травмы.