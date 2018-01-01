ПСЖ рассчитывает подписать экс-игрока Шахтера в последний день трансферного окна
Полузащитник Челси Виллиан может совершить переход в ПСЖ в последний день зимнего трансферного окна.
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По информации Sky Sports, парижане готовы потратиться на этот трансфер в связи с травмами некоторых своих игроков. Как отмечает Daily Mail, Виллиан может стать заменой Неймару, который из-за перелома пропустит 10 недель.
BREAKING: Sky sources: @PSG_inside want to make Deadline Day bid for @willianborges88 #SSN— Sky Sports News (@SkySportsNews) 31 января 2019 г.
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Виллиан играет за Челси с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 3 гола и оформил 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что игрок Челси Виллиан опровергнул слухи о переходе в каталонскую Барселону.
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