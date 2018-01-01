ПСЖ рассчитывает подписать экс-игрока Шахтера в последний день трансферного окна

Парижане рассматривают Виллиана как потенциальную замену травмированному Неймару.

Полузащитник Челси Виллиан может совершить переход в ПСЖ в последний день зимнего трансферного окна.

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По информации Sky Sports, парижане готовы потратиться на этот трансфер в связи с травмами некоторых своих игроков. Как отмечает Daily Mail, Виллиан может стать заменой Неймару, который из-за перелома пропустит 10 недель.

Виллиан играет за Челси с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 3 гола и оформил 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Виллиан опровергнул слухи о переходе в каталонскую Барселону.