Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ рассчитывает подписать экс-игрока Шахтера в последний день трансферного окна

Комментариев: 0
Парижане рассматривают Виллиана как потенциальную замену травмированному Неймару.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Полузащитник Челси Виллиан может совершить переход в ПСЖ в последний день зимнего трансферного окна.

Читай также: ФИФА: В 2018 году клубы потратили на трансферы рекордные 7 млрд долларов

По информации Sky Sports, парижане готовы потратиться на этот трансфер в связи с травмами некоторых своих игроков. Как отмечает Daily Mail, Виллиан может стать заменой Неймару, который из-за перелома пропустит 10 недель.

Виллиан играет за Челси с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 3 гола и оформил 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Виллиан опровергнул слухи о переходе в каталонскую Барселону.

Поделись:
Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Виллиан, Челси, АПЛ, чемпионат Англии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь