ПСЖ рассчитывает подписать экс-игрока Шахтера в последний день трансферного окна

Полузащитник Челси Виллиан может совершить переход в ПСЖ в последний день зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, парижане готовы потратиться на этот трансфер в связи с травмами некоторых своих игроков. Как отмечает Daily Mail, Виллиан может стать заменой Неймару, который из-за перелома пропустит 10 недель.

