Не трогайте мои яйца: Неймар на костылях бросил странную фразу журналистам

Форвард ПСЖ не сильно хотел общаться с представителями прессы.

Звездный нападающий ПСЖ Неймар находился в Испании, где он проходил реабилитационные процедуры из-за своего перелома.

После этого бразилец отправился в аэропорт, где его уже поджидали журналисты, которые стали задавать вопросы о его бывшем клубе - каталонской Барселоне.

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Неймар в желтом спортивном костюме и на костылях молча прошел от автомобиля в здание аэропорта, однако в конечном итоге на все вопросы репортеров он бросил одну странную фразу: “Не трогайте мои яйца“. Видео этого эпизода опубликовало издание Marca.

Напомним, Неймар получил перелом пятой плюсневой кости во время матча Кубка Франции против Страсбура.

Футболист избежал операции, однако период восстановления составит около 10 недель.