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Неймар показал свою новую татуировку с супергероями

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Бразилец подписал фотографию философской цитатой.
Неймар
Неймар
as.com

Нападающий ПСЖ Неймар на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой он показал свою новую татуировку.

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На спину бразильского футболиста нанесли популярного супергероя Marvel Человека-паука и персонажа DC Бэтмэна.

 

Новое тату Неймара
Новое тату Неймара
www.mundodeportivo.com

 

“Типичный супергеройский фильм... Сперва кажется, что дела у них идут плохо, но ближе к концу мы видим, что те, кто идет к своей цели до конца и не сдается - побеждает“, - подписал фотографию Неймар.

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Теги: футбол, Неймар, татуировка
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.01.2019, 21:00
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Неймар - никчемное чучело
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