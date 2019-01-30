Неймар показал свою новую татуировку с супергероями

Бразилец подписал фотографию философской цитатой.

Нападающий ПСЖ Неймар на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой он показал свою новую татуировку.

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На спину бразильского футболиста нанесли популярного супергероя Marvel Человека-паука и персонажа DC Бэтмэна.

Новое тату Неймара www.mundodeportivo.com

“Типичный супергеройский фильм... Сперва кажется, что дела у них идут плохо, но ближе к концу мы видим, что те, кто идет к своей цели до конца и не сдается - побеждает“, - подписал фотографию Неймар.