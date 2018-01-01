ПСЖ подпишет хавбека Эвертона
По информации зарубежных СМИ, сумма трансфера составит 30 млн евро.
Полузащитник Эвертона Идрисса Гуйе близок к переходу в стан французского Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.
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По информации источника, руководство мерсисайдцев приняло предложение ПСЖ в размере 30 миллионов евро, и сторонам осталось согласовать последние детали трансфера.
В текущем сезоне Гуйе сыграл за Эвертон 20 матчей, не отметившись результативными действиями.
Напомним, что ранее ПСЖ усилился еще одним хавбеком - аргентинцем Леандро Паредесом.
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