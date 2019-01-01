Полузащитник Боруссии Д может перейти в Монако
Синдзи Кагава не входит в планы главного тренера "шмелей".
Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава может в ближайшее время переехать о Францию.
Руководство Монако рассматривает возможность трансфера японского футболиста, сообщает France Football со ссылкой на Yahoo Sport.
Отмечается, что Кагава не входит в планы главного тренера Боруссии Люсьена Фавра.
В этом сезоне футболист принял участие лишь в двух матчах чемпионата Германии, не отметившись результативными действиями.
Ранее Кагава признался, что хочет покинуть Боруссию.
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