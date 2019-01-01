Полузащитник Боруссии Д может перейти в Монако

Синдзи Кагава не входит в планы главного тренера "шмелей".

Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава может в ближайшее время переехать о Францию.



Руководство Монако рассматривает возможность трансфера японского футболиста, сообщает France Football со ссылкой на Yahoo Sport.

Отмечается, что Кагава не входит в планы главного тренера Боруссии Люсьена Фавра.



В этом сезоне футболист принял участие лишь в двух матчах чемпионата Германии, не отметившись результативными действиями.

Ранее Кагава признался, что хочет покинуть Боруссию.