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Полузащитник Боруссии Д может перейти в Монако

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Синдзи Кагава не входит в планы главного тренера "шмелей".
Синдзи Кагава
Синдзи Кагава
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава может в ближайшее время переехать о Францию.

Руководство Монако рассматривает возможность трансфера японского футболиста, сообщает France Football со ссылкой на Yahoo Sport.

Отмечается, что Кагава не входит в планы главного тренера Боруссии Люсьена Фавра.

В этом сезоне футболист принял участие лишь в двух матчах чемпионата Германии, не отметившись результативными действиями.

Ранее Кагава признался, что хочет покинуть Боруссию.

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Теги: футбол, Синдзи Кагава, Боруссия (Дортмунд), Монако
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Источник: www.francefootball.fr

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