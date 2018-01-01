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Неймар все же избежал повторной операции на ноге, но не скоро вернется в строй

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Бразильскому форварду не потребуется операция, однако он выбыл из строя на длительный срок.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

ПСЖ предоставил новую информацию о травме лидера команды Неймара и рассказал о сроках восстановления футболиста.

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Как сообщает пресс-служба клуба, врачи приняли решение не проводить повторную операцию на пятой плюсневой кости. Бразильца ожидает консервативное лечение. Ожидается, что футболист пропустит 10 недель (около 2,5 месяцев).

Неймар ознакомился с рекомендациями врачей и дал свое согласие на выбранный способ лечения.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар получил травму пятой плюсневой кости в матче Кубка Франции против Страсбурга. Из-за такой же травмы он пропустил вторую половину прошлого сезона. В тот раз ему пришлось сделать операцию.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, травма, вне игры
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