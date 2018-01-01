Неймар все же избежал повторной операции на ноге, но не скоро вернется в строй

Бразильскому форварду не потребуется операция, однако он выбыл из строя на длительный срок.

ПСЖ предоставил новую информацию о травме лидера команды Неймара и рассказал о сроках восстановления футболиста.

Читай также: Отец Неймара: Судьи должны защищать моего сына, а не принимать его за симулянта

Как сообщает пресс-служба клуба, врачи приняли решение не проводить повторную операцию на пятой плюсневой кости. Бразильца ожидает консервативное лечение. Ожидается, что футболист пропустит 10 недель (около 2,5 месяцев).

Неймар ознакомился с рекомендациями врачей и дал свое согласие на выбранный способ лечения.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар получил травму пятой плюсневой кости в матче Кубка Франции против Страсбурга. Из-за такой же травмы он пропустил вторую половину прошлого сезона. В тот раз ему пришлось сделать операцию.