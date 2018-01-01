Стало известно, чем Анри не угодил руководству Монако и игрокам команды

Именитый в прошлом футболист проявил не самые лучшие качества в роли главного тренера Монако.

Легендарный экс-футболист Арсенала и Барселоны Тьерри Анри был великолепным игроком, однако провалился в роли тренера на своем первом самостоятельном месте работы во французском Монако.

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По информации France Football, Анри указывал капитану команды Радамелю Фалькао, как нужно проносить мяч во время открывания. Колумбиец был недоволен словами тренера и пожаловался на него дочери владельца клуба.

Кроме того, специалист постоянно угрожал Фалькао, Камилю Глику, Жемерсону и Андреа Раджи тем, что они покинут основной состав, а их место в команде займет молодежь.

Финальной точкой стал трансфер Сеска Фабрегаса из Челси, который Анри осуществил несмотря на позицию совета директоров клуба, выступавшего против этого перехода. Тьерри подписал Фабрегаса по совету своего агента Даррена Дейна.

Напомним, 24 января Тьерри Анри отстранили от работы с Монако, а позже отправили в отставку спустя 3 месяца после назначения. Новым главным тренером стал Леонарду Жардим - именно его ранее заменил Анри в команде.

Позже стало известно, что Анри вел себя высокомерно с футболистами.