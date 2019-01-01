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Официально: Паредес перешел в ПСЖ

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Лидер чемпионата Франции усилился экс-хавбеком Зенита.
Леандро Паредес
Леандро Паредес
Getty Images

Аргентинец Леандро Паредес подписал контракт с ПСЖ. Об этом сообщает официальный сайт парижан.

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По информации портала Transfermarkt, Пари Сен-Жермен заплатили Зениту за игрока около 47 миллионов евро. Соглашение 24-летнего аргентинца с клубом будет действовать до 2023 года.

В ПСЖ полузащитник будет выступать под 8-м номером.

В текущем сезоне Паредес провел за Зенит 22 матча. В активе игрока 4 гола и 4 ассиста.

Ранее стало известно, что один из лидеров ПСЖ Неймар может пропустить остаток этого сезона.

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Теги: Леандро Паредес, ПСЖ, Зенит, трансферы, футбол
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