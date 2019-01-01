Неймар может пропустить остаток сезона из-за перелома ноги - СМИ

Бразильский футболист пропустит больше, чем предполагалось ранее.

Форвард ПСЖ Неймар может пропустить остаток сезона из-за травмы, сообщает Get Football News France.

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Если раньше говорилось о том, что бразилец пропустит около месяца, то теперь же сроки восстановления Неймара существенно сдвинулись.

У игрока диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Окончательное решение о лечении Неймара медицинский штаб ПСЖ примет совместно с врачами сборной Бразилии.

Отмечается, что с большой долей вероятности бразильцу предстоит перенести операцию. В таком случае Неймар может пропустить оставшуюся часть сезона.

Напомним, бразильский футболист получил травму в матче 1/16 Кубка Франции против Страсбура.

В этом сезоне Неймар сыграл 23 матча за ПСЖ, забил 20 голов и отдал 10 голевых передач.