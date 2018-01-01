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Футболист ПСЖ за два года успел поиграть на каждой позиции

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Дани Алвес оказался универсальным игроком.
Дани Алвес
Дани Алвес
Getty Images

Защитник ПСЖ Дани Алвес за два года пребывания в парижском клубе успел поиграть на каждой позиции. Бразильский футболист - один из самых универсальных игроков чемпионата Франции, сообщает SportBible.

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Номинально Алвес занимает позицию правого защитника в тактической расстановке матчей, но с момента своего перехода в клуб в 2017-м году футболист выступал в разных амплуа на футбольном поле.

В матче 22-го тура Лиги 1 против Ренна (4:1) он заменял центрального полузащитника Марко Верратти, получившего травму. За два года в ПСЖ он также несколько раз выходил на поле в амплуа атакующего полузащитника.

Но на этом эксперименты не закончилась. В прошлом сезоне в матче Кубка Лиги с Сошо (4:1) Алвес был вынужден надеть вратарские перчатки после того, как на 90-й минуте матча судья удалил с поля голкипера ПСЖ Кевина Траппа.

В этом сезоне 35-летний бразилец сыграл за ПСЖ 10 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.

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Теги: футбол, Дани Алвес, ПСЖ
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Источник: www.sportbible.com

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