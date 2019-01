Футболист ПСЖ за два года успел поиграть на каждой позиции

Защитник ПСЖ Дани Алвес за два года пребывания в парижском клубе успел поиграть на каждой позиции. Бразильский футболист - один из самых универсальных игроков чемпионата Франции, сообщает SportBible.

Читай также: Дани Алвес существенно изменил имидж, отрастив роскошные кудряшки

Номинально Алвес занимает позицию правого защитника в тактической расстановке матчей, но с момента своего перехода в клуб в 2017-м году футболист выступал в разных амплуа на футбольном поле.

В матче 22-го тура Лиги 1 против Ренна (4:1) он заменял центрального полузащитника Марко Верратти, получившего травму. За два года в ПСЖ он также несколько раз выходил на поле в амплуа атакующего полузащитника.

Но на этом эксперименты не закончилась. В прошлом сезоне в матче Кубка Лиги с Сошо (4:1) Алвес был вынужден надеть вратарские перчатки после того, как на 90-й минуте матча судья удалил с поля голкипера ПСЖ Кевина Траппа.

Wait is that Dani Alves playing goalkeeper for PSG???!! pic.twitter.com/lnXnUUbr9g