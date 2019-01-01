ПСЖ - Ренн 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Парижане спокойно разобрались с Ренном в очередном матче Лиги 1.

Эдинсон Кавани оформил дубль в матче против Ренна psg.fr

ПСЖ на своем поле разгромил Ренн в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Дублем в этом поединке отличился Эдинсон Кавари, и еще по голу забили Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Ренн:

ПСЖ - Ренн 4:1

Голы: Кавани, 7, 71, Ди Мария, 61, Мбаппе 66 - Ньянг, 28

ПСЖ: Буффон - Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос - Мбаппе, Ди Мария, Бернат (Курзава, 76), Дани Алвес (Менье, 81), Дракслер, Керер - Кавани (Чупо-Мотинг, 81)

Ренн: Коубек - Зеффан, Желен, Да Сильва, Траоре - Ньянг (Юну, 72), Буриго, Гренье, Сарр (Леа Силики, 78), Андре - Бен-Арфа

Предупреждения: Тиаго Силва, 80 - Ньянг, 34, Траоре, 62