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Отец полузащитника ПСЖ умер после долгих лет паралича

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Отец Адриена Рабьо был парализован последние 12 лет.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
instagram.com/adrienrabiot_25/

В семье полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо произошла трагедия. Его отец Мишель Проворст скончался, сообщает Le Parisien.

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По информации источника, Проворст был парализован последние 12 лет. Из-за смерти отца Рабьо пропустил матч 22-го тура Лиги 1 между ПСЖ и Ренном, в котором парижане разгромили соперника со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что Адриен Рабьо будет играть в дубле ПСЖ из-за отказа продлевать контракт с клубом. Отмечалось, что футболист собирается засудить парижан за это.

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Теги: Адриен Рабьо, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, отец, смерть
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