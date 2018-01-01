Монако арендовал полузащитника Атлетико
Атакующий хавбек Желсон Мартинш будет выступать за монегасков до конца сезона.
Французский Монако продолжает усиливаться в зимнее трансферное окно. Очередным новичком команды стал португалец Желсон Мартинш.
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Как сообщает официальный сайт монегасков, Монако и Атлетико договорились об аренде полузащитника до конца сезона.
В текущем сезоне Мартинш провел за Атлетико 12 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 1 гол.
Ранее руководство французского клуба объявило о подписании экс-игрока Челси Сеска Фабрегаса.
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