Тухель: У Неймара серьезная травма и это худшее, что могло сейчас случиться

Томас Тухель коротко прокомментировал травму Неймара.

Главный тренер Томас Тухель заявил, что травма нападающего парижан Неймара оказалась серьезной.

"Травма Неймара серьезная, и это худшее, что могло сейчас случиться. Сначала мы потеряли Верратти, теперь и Неймара, и все это за несколько недель до матчей против Манчестер Юнайтед", - цитирует Тухеля Sky Sports.

Однако точный диагноз бразильца, по словам Тухеля, будет известен на следующей неделе.

Напомним, Неймар получил травму в матче Кубка Франции против Страсбурга. У игрока снова проблемы с пятой плюсневой костью правой ноги, из-за травмы которой он вылетел на длительный срок во второй части прошлого сезона.