Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тухель: У Неймара серьезная травма и это худшее, что могло сейчас случиться

Комментариев: 0
Томас Тухель коротко прокомментировал травму Неймара.
Неймар
Неймар
Getty Images

Главный тренер Томас Тухель заявил, что травма нападающего парижан Неймара оказалась серьезной.

"Травма Неймара серьезная, и это худшее, что могло сейчас случиться. Сначала мы потеряли Верратти, теперь и Неймара, и все это за несколько недель до матчей против Манчестер Юнайтед", - цитирует Тухеля Sky Sports.

Однако точный диагноз бразильца, по словам Тухеля, будет известен на следующей неделе.

Напомним, Неймар получил травму в матче Кубка Франции против Страсбурга. У игрока снова проблемы с пятой плюсневой костью правой ноги, из-за травмы которой он вылетел на длительный срок во второй части прошлого сезона.

Поделись:
Теги: ПСЖ, Неймар, Томас Тухель
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь