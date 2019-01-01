ПСЖ предложил легендарному экс-тренеру Арсенала должность в клубе

Парижский клуб ведет переговоры с Арсеном Венгером.

Руководство ПСЖ инициировало переговоры с экс-тренером Арсенала Арсеном Венгером.

По информации Sky Sports News со ссылкой на журналиста ESPN Джонатана Джонсона, парижане предложили 69-летнему специалисту пост генерального менеджера клуба.

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Источник отмечает, что Венгер уже провел несколько встреч и с главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем, однако пока нет информации о том, готов ли француз занять руководящую, а не тренерскую должность.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Катара.