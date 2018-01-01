Красотка пятницы: роскошная скейтбордистка, которая покорила сердце Неймара

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию сексуальную Летицию Буфони.

Летиция Буфони instagram.com/leticiabufoni/

Летиция Буфони – профессиональная уличная скейтбордистка из Бразилии, развивающая свою карьеру при спонсорстве со стороны Red Bull.

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25-летняя красотка увлеклась уличным скейтбордингом в 2007 году, и с тех пор стала одной из лучших в этом виде спорта. Однако мировую популярность ей принесли не столько ее профессиональные успехи, сколько новый роман.

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В первых числах января Летиция опубликовала фото с Неймаром, однако оно осталось незамеченным до тех пор, пока через две недели футболист не поздравил девушку с победой на соревнованиях, подтвердив, что после разрыва с Бруной Маркезини он встретил новую любовь.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была шикарная спортсменка, которая заставит тебя полюбить теннис.