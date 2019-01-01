СМИ: Анри вел себя высокомерно с футболистами Монако

Французский специалист плохо обращался со своими подопечными.

Футболисты Монако были недовольны методами работы и отношением главного тренера команды Тьерри Анри, сообщает Goal.com.

"После одного из матчей Анри подошел к игроку и накричал на него, и спросил: И ты стоил 10 миллионов евро? Многие футболисты восприняли это отрицательно.

Француз предосудительно общался с командой, был высокомерным и часто не обращал внимания на чужое мнение", - заявил приближенный к руководству клуба человек.

Накануне Анри отстранили от работы с первой командой.

Также стало известно, что руководство Монако договорилось о возвращении Жардима.