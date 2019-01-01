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СМИ: Анри вел себя высокомерно с футболистами Монако

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Французский специалист плохо обращался со своими подопечными.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Футболисты Монако были недовольны методами работы и отношением главного тренера команды Тьерри Анри, сообщает Goal.com.

"После одного из матчей Анри подошел к игроку и накричал на него, и спросил: И ты стоил 10 миллионов евро? Многие футболисты восприняли это отрицательно. 

Француз предосудительно общался с командой, был высокомерным и часто не обращал внимания на чужое мнение", - заявил приближенный к руководству клуба человек.

Накануне Анри отстранили от работы с первой командой.

Также стало известно, что руководство Монако договорилось о возвращении Жардима.

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Теги: футбол, Тьерри Анри, Монако
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Источник: goal.com

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