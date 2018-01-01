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ПСЖ подпишет игрока Зенита

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Леандро Паредес близок к переходу в стан французского гранда.
Леандро Паредес
Леандро Паредес
Getty Images

Пари Сен-Жермен в ближайшие дни объявит о трансфере хавбека Зенита Леандро Паредеса. Об этом сообщает издание ESPN.

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По информации источника, парижане заплатят за аргентинца около 50 млн евро. На данный момент переговоры находятся на стадии обсуждения последних деталей сделки. Стоит отметить, что семья Паредеса уже прибыла в Париж.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел за Зенит 22 матча, в которых забил 4 гола.

Ранее отмечалось, что ПСЖ готов заплатить 80 млн. евро за полузащитника Наполи.

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Теги: Леандро Паредес, ПСЖ, Зенит, Лига 1, трансферы, футбол
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