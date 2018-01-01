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СМИ: Руководство Монако договорилось о возвращении Жардима

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Тьерри Анри покинет команду из княжества.
Леонарду Жардим
Леонарду Жардим
Getty Images

Экс-тренер Монако Леонарду Жардим в ближайшее время снова воглавит команду.

"Красно-белые" уже договорились с португальским специалистом о возвращении к работе с Монако, сообщил журналист BBC Дэвид Орнстейн.

Кроме того, руководство княжеского клуба уже контактировало с Жардимом, который выразил желание вернуться на прежнее место работы, передает издание L'Equipe.

Отмечается, что Тьерри Анри, возглавивший Монако 13 октября 2018 года, уже окончательно покинул команду.

Ранее сообщалось, что Монако собирается уволить Анри после 3-х месяцев работы и вернуть в команду экс-тренера.

Накануне Анри отстранили от работы с первой командой.

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Теги: футбол, Монако, Леонарду Жардим, Тьерри Анри
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Источник: BBC, L'Equipe

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