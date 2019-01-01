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Анри отстранили от работы с Монако

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Окончательное решение по французскому специалисту будет принято позже.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Главного тренера Монако Тьерри Анри отстранили от работы с первой командой, сообщает пресс-служба французского клуба.

Отмечается, что окончательное решение о судьбе наставника будет принято позже.

"Футбольный клуб Монако объявляет о решении отстранить тренера первой команды Тьерри Анри от исполнения обязанностей с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Франк Пасси проведет тренировку с первой командой в пятницу", - сказано в заявлении.

Тьерри Анри занимает пост тренера Монако с 13 октября 2018 года. Сейчас клуб занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 15 очков после 21 тура.

Ранее сообщалось, что Монако собирается уволить Анри после 3-х месяцев работы и вернуть в команду экс-тренера.

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Теги: футбол, Монако, Тьерри Анри
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Источник: www.asmonaco.com

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