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Трансфер Де Йонга в ПСЖ сорвался из-за пьяных выходок его агента

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Поведение агента на переговорах было неприемлемым.
Френки де Йонг
Френки де Йонг
lajmi.net

Полузащитник Аякса Френки Де Йонг, который накануне подписал контракт с Барселоной, мог продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает VF Agency.

Отмечается, что футболистом интересовался ПСЖ, но в итоге лидер Лиги 1 заблокировал трансфер голландца.

Дело в том, что агент Де Йонга пришел на финальные переговоры по трансферу в состоянии алкогольного опьянения. Он употреблял нецензурные выражения и дискутировал на тему значимости голландского футбола. Агент заявил, что бывший форвард Аякс Марк Овермарс был в свое время “очень хорошим“ футболистом.

Представителям парижского клуба не понравилось такое поведение агента. Именно это могло стать повортной точкой в переговорах.

В этом сезоне Де Йонг провел 28 матчей за Аякс, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Теги: футбол, Френки де Йонг, ПСЖ, Аякс
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Источник: www.vfagency.com

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