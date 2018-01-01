Трансфер Де Йонга в ПСЖ сорвался из-за пьяных выходок его агента
Полузащитник Аякса Френки Де Йонг, который накануне подписал контракт с Барселоной, мог продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает VF Agency.
Отмечается, что футболистом интересовался ПСЖ, но в итоге лидер Лиги 1 заблокировал трансфер голландца.
Дело в том, что агент Де Йонга пришел на финальные переговоры по трансферу в состоянии алкогольного опьянения. Он употреблял нецензурные выражения и дискутировал на тему значимости голландского футбола. Агент заявил, что бывший форвард Аякс Марк Овермарс был в свое время “очень хорошим“ футболистом.
Представителям парижского клуба не понравилось такое поведение агента. Именно это могло стать повортной точкой в переговорах.
В этом сезоне Де Йонг провел 28 матчей за Аякс, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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