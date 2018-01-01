Монако собирается уволить Анри после 3-х месяцев работы и вернуть в команду экс-тренера

Легендарный экс-футболист Тьерри Анри в скором времени может покинуть тренерский пост в Монако.

Французский Монако, который проводит неудачный сезон в Лиге 1, в ближайшие двое суток собирается вновь рассмотреть вариант с отставкой главного тренера команды.

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Как сообщает Daily Mirror, руководство клуба собирается уволить Тьерри Анри, который возглавил команду в октябре 2018-го года после отставки Леонарду Жардима. “Монегаски“ считают, что Анри не оправдал возложенные на него надежды.

Монако под руководством Анри проиграл 11 из 20 матчей, вылетел из розыгрыша Кубка Франции и занял последнее место в группе Лиги чемпионов. Источник отмечает, что клуб раздумывает о том, чтобы вновь вернуть в команду Жардима.

Ранее сообщалось, что Монако совершило трансфер Сеска Фабрегаса.