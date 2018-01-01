Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Монако собирается уволить Анри после 3-х месяцев работы и вернуть в команду экс-тренера

Комментариев: 0
Легендарный экс-футболист Тьерри Анри в скором времени может покинуть тренерский пост в Монако.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Французский Монако, который проводит неудачный сезон в Лиге 1, в ближайшие двое суток собирается вновь рассмотреть вариант с отставкой главного тренера команды.

Читай также: МЮ заплатил 4 миллиона Монако за несуществующий матч - Football Leaks

Как сообщает Daily Mirror, руководство клуба собирается уволить Тьерри Анри, который возглавил команду в октябре 2018-го года после отставки Леонарду Жардима. “Монегаски“ считают, что Анри не оправдал возложенные на него надежды.

Монако под руководством Анри проиграл 11 из 20 матчей, вылетел из розыгрыша Кубка Франции и занял последнее место в группе Лиги чемпионов. Источник отмечает, что клуб раздумывает о том, чтобы вновь вернуть в команду Жардима.

Ранее сообщалось, что Монако совершило трансфер Сеска Фабрегаса.

Поделись:
Теги: Тьерри Анри, Леонарду Жардим, Монако, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, тренер, отставка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь