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Неймар вновь травмировал ногу, из-за операции на которой едва не пропустил ЧМ-2018

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Бразилец рискует пропустить первый матч плей-офф Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.
Неймар покинул поле из-за очередной травмы правой ноги
Неймар покинул поле из-за очередной травмы правой ноги
psg.fr

ПСЖ уверенно обыграл Страсбур со счетом 2:0 в рамках 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

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Во время поединка один из лидеров парижан Неймар в очередной раз получил травму правой ноги. Бразильца заменили на 62-й минуте встречи при счете 1:0. Неймар, уходя в подтрибунное помещение, не сумел сдержать слезы.

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Как сообщает официальный сайт ПСЖ, во время обследования у Неймара вновь были обнаружены проблемы с пятой плюсневой костью правой ноги. Именно из-за подобной травмы он надолго вышел из строя во второй части прошлого сезона.

Тогда ему сделали операцию в Бразилии и он с трудом успел восстановиться к чемпионату мира в России, однако выступил не очень хорошо, отличившись постоянными падениями на газон.

На данный момент не известны сроки восстановления Неймара и нет гарантий того, что через менее, чем три недели, он сможет сыграть в Лиге чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что стиляга Неймар в 2018-м году сменил 12 различных причесок.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Кубок Франции, травма, футбол
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