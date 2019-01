Неймар вновь травмировал ногу, из-за операции на которой едва не пропустил ЧМ-2018

ПСЖ уверенно обыграл Страсбур со счетом 2:0 в рамках 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

Читай также: Неймар в новогоднюю ночь сыграл в Fortnite с самым популярным стримером мира

Во время поединка один из лидеров парижан Неймар в очередной раз получил травму правой ноги. Бразильца заменили на 62-й минуте встречи при счете 1:0. Неймар, уходя в подтрибунное помещение, не сумел сдержать слезы.

Tell me again why Neymar shouldn't be diving? Went off injured after this. pic.twitter.com/2CusOPlmWI