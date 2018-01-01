Скандально известный футболист продолжит карьеру в Марселе.

Форвард Ниццы Марио Балотелли подписал контракт с Марселем.

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Как сообщает пресс-служба клуба, итальянец успешно прошел медосмотр и будет выступать в команде до конца текущего сезона. Детали сделки с 28-летним футболистом не разглашаются.

На официальной страничке Марселя в Twitter появилось оригинальное видео, которое рассказывает о пополнении в составе команды.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли разбил тактическую доску из-за обиды на тренера Ниццы.