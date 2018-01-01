Балотелли подписал контракт с Марселем
Скандально известный футболист продолжит карьеру в Марселе.
Форвард Ниццы Марио Балотелли подписал контракт с Марселем.
Читай также: Балотелли, Виейра и Это'о стали героями фильма "Я не обезьяна"
Как сообщает пресс-служба клуба, итальянец успешно прошел медосмотр и будет выступать в команде до конца текущего сезона. Детали сделки с 28-летним футболистом не разглашаются.
На официальной страничке Марселя в Twitter появилось оригинальное видео, которое рассказывает о пополнении в составе команды.
Level completed ✅ #OMnation pic.twitter.com/ghGXUsvMFX— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 23 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что Марио Балотелли разбил тактическую доску из-за обиды на тренера Ниццы.
Полная версия правил