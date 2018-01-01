ПСЖ готов выложить 80 млн евро за полузащитника Наполи

Аллан может продолжить карьеру во Франции.

Французский ПСЖ хочет подписать подписать полузащитника итальянского Наполи Аллана в зимнее трансферное окно, сообщает gianlucadimarzio.com.



Отмечается, что парижане готовы заплатить за бразильца около 80 миллионов евро.



В этом сезоне Аллан провел 25 матчей за Наполи, и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона предложит 120 млн евро за другого игрока Наполи.