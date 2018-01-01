Президент Нанта - о пропавшем игроке: Он добрый парень, надеюсь, его найдут невредимым

Функционер отметил, что не знал о приезде футболиста во Францию.

Президент Нанта Вальдемар Кита прокомментировал информацию о пропаже самолета, на котором был экс-игрок клуба Эмилиано Сала, на днях совершивший переход в Кардифф.

“Я мало что знаю. Мне журналисты сообщили, что он вылетел вчера из Нанта, а я и не знал, что он был в городе. Он уже подписал контракт с Кардиффом и мы не отслеживаем его передвижения.

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Думаю, он прилетел попрощаться с друзьями. Здесь его все любят, он вежливый и добрый парень, ко всем относился с уважением. Мы поддержим его семью и будем надеяться, что его найдут живым и невредимым“, - приводит слова Кита L’Equipe со ссылкой на CNews.

Напомним, вечером 21 января Эмилиано Сала вылетел на частном самолете в Англию, однако через время воздушное судно пропало с радаров.