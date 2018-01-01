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Рабьо собирается подать в суд на ПСЖ из-за того, что его отправили во вторую команду

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Француз крайне недоволен тем, что не может выполнять свою работу.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
Getty Images

Полузащитник Адриен Рабьо планирует начать разбирательство с ПСЖ по поводу его перевода в резервную команду клуба.

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23-летний футболист отказался продлевать соглашение с клубом, за что его вначале посадили на скамейку запасных, а потом и вовсе отправили тренироваться с резервной командой.

Как сообщает L’Equipe, Рабьо крайне недоволен этой ситуацией и раздумывает над тем, чтобы подать на ПСЖ в суд, считая, что клуб не позволяет ему выполнять свою работу.

Отметим, что ПСЖ был готов существенно увеличить футболисту оклад, однако он предпочитает перейти в Барселону.

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Теги: Адриен Рабьо, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, суд
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