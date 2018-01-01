Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ - Генгам 9:0 видео голов и обзор матча чемпионата Франции

Комментариев: 0
Парижане поиздевались над соперниками в матче чемпионата Франции.

Игроки ПСЖ разгромили Генгам в чемпионате Франции, отомстив за свое поражение в Кубке Лиги (1:2).

Килиан Мбаппе отметился хет-триком, догнав таким образом Лео Месси в гонке за Золотой бутсой.

ПСЖ Генгам 9:0

Голы: 1:0 – 11 Неймар, 2:0 – 37 Мбаппе, 3:0 – 45 Мбаппе, 4:0 – 59 Кавани, 5:0 –66 Кавани, 6:0 – 68 Неймар, 7:0 – 75 Кавани, 8:0 – 80 Мбаппе, 9:0 –83 Менье.

ПСЖ: Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва (Менье, 76), Бернат (Курзава, 67), Дани Алвес, Ди Мария, Верратти (Дракслер, 19), Керер, Неймар, Мбаппе, Кавани.

Генгам: Кейяр, Кербра, Ребошу, Икоко, Эбоа-Эбоа, До (Блас, 56), Фири, Дидо, Нгбакото (Джилободжи, 73), Тюрам, Менди (Роделен, 57).

Предупреждение: Курзава (89).

Поделись:
Теги: ПСЖ, Генгам, чемпионат Франции по футболу, видео голов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь