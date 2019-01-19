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Мбаппе догнал Месси в гонке за Золотую бутсу

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Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против Генгама.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

ПСЖ поиздевался над соперником матча 21-го тура Лиги 1 Генгамом, выиграв поединок со счетом 9:0.

В разгроме принял участие и нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформив очередной хет-трик.

Теперь в копилке молодого француза 17 голов, забитых в чемпионате Франции. Такое же количество у форварда Барселоны Лионеля Месси. С этого момента Мбаппе составит компанию арегнтинцу в лидерстве в борьбе за Золотую бутсу.

Напомним, Мбаппе вместе с Месси и Роналду вошел в сборную года УЕФА.

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Теги: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу
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Комментариев (1)
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БМ-помойка  (аноним)  19.01.2019, 22:12
Оценка:  0
БМ-помойка
В ближайшие 10 лет Мбаппе - величайший футболист планеты.
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