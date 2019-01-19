Мбаппе догнал Месси в гонке за Золотую бутсу

Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против Генгама.

ПСЖ поиздевался над соперником матча 21-го тура Лиги 1 Генгамом, выиграв поединок со счетом 9:0.

В разгроме принял участие и нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформив очередной хет-трик.

Теперь в копилке молодого француза 17 голов, забитых в чемпионате Франции. Такое же количество у форварда Барселоны Лионеля Месси. С этого момента Мбаппе составит компанию арегнтинцу в лидерстве в борьбе за Золотую бутсу.

Напомним, Мбаппе вместе с Месси и Роналду вошел в сборную года УЕФА.