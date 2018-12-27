Дани Алвес существенно изменил имидж, отрастив роскошные кудряшки
Защитник ПСЖ кардинально изменил свой внешний вид.
Крайний защитник французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Дани Алвес предстал перед фанатами в новом образе.
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35-летний футболист стал похож на рокера нулевых годов - он отрастил волосы и похвастался своими кудряшками на страничке в Instagram.
“Всего может достичь тот, кто мечтает“, - написал под публикацией Алвес.
Ранее сообщалось, что партнер Дани Алвеса по ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сменил 12 причесок за 2018 год.
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