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Дани Алвес существенно изменил имидж, отрастив роскошные кудряшки

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Защитник ПСЖ кардинально изменил свой внешний вид.
Дани Алвес с супругой
Дани Алвес с супругой
Getty Images

Крайний защитник французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Дани Алвес предстал перед фанатами в новом образе.

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35-летний футболист стал похож на рокера нулевых годов - он отрастил волосы и похвастался своими кудряшками на страничке в Instagram.

“Всего может достичь тот, кто мечтает“, - написал под публикацией Алвес.

Ранее сообщалось, что партнер Дани Алвеса по ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сменил 12 причесок за 2018 год.

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Теги: Дани Алвес, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, имидж, прическа
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