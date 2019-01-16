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Игроки ПСЖ сумасшедшими криками подгоняли верблюдов во время скачек

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Футболисты находятся в Катаре, где развлекаются на скачках верблюдов.
Игроки ПСЖ развлеклись на скачках верблюдов
Игроки ПСЖ развлеклись на скачках верблюдов
Getty Images

ПСЖ находится в Катаре, где проводит межсезонную подготовку.

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В свободное от тренировок и матчей время игроки посетили местное развлечение - знаменитые скачки верблюдов. Футболисты расселись по нескольким автомобилям и из окон наблюдали за происходящим, не сдерживая своих эмоций и подгоняя верблюдов.

Ранее сообщалось, что отец звездного форварда ПСЖ Неймара высмеял информацию СМИ о желании его сына вернуться в Барселону.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, Катар, скачки, видео, прикол
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гость  (аноним)  16.01.2019, 20:22
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