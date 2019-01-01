Буффон пришел в ПСЖ, чтобы помочь Неймару выиграть Золотой мяч

Легендарный голкипер признался, что ему нравится играть в одной команде с лучшими футболистами.

Вратарь ПСЖ Джалуиджи Буффон рассказал, почему решил продолжить карьеру в парижском клубе.

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"Мне всегда нравилось играть с лучшими футболистами, но невозможно поиграть со всеми, иначе каждый год пришлось бы менять команду. Конечно, было бы здорово сыграть с Роналду, но когда я получил звонок из ПСЖ, где играют Неймар и Мбаппе, я понял, что нужно продолжать играть.

Они вместе с Месси и Гризманном являются лучшими игроками в мире. У ПСЖ серьезные цели, а Неймар и Мбаппе - важные причины моего решения присоединиться к команде.

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Я играю за ПСЖ, чтобы помочь Неймару выиграть Золотой мяч. У него есть все, чтобы выиграть его минимум два раза, пусть он только убедит себя в этом", - приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на Esporte Interativo.

Напомним, ПСЖ собирается продлить контракт с Джанлуиджи Буффоном еще на один сезон.