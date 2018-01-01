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Официально: Монако объявило о подписании Фабрегаса

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Испанский футболист покинул Челси и перебрался в чемпионат Франции.
Сеск Фабрегас и вице-президент клуба Вадим Васильев
Сеск Фабрегас и вице-президент клуба Вадим Васильев
asmonaco.com

Французский Монако объявил о подписании контракта с полузащитником Челси Сеском Фабрегасом.

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Как сообщает пресс-служба “монегасков“, соглашение рассчитано на три с половиной года - до лета 2022-го года. По информации СМИ, стоимость трансфера составила около 10 миллионов евро. Отмечается, что испанец получит бонусы, равные сумме сделки.

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Напомним, Фабрегас выступал за Челси с лета 2014 года, а до этого он защищал цвета каталонской Барселоны и лондонского Арсенала. В текущем сезоне АПЛ полузащитник принял участие лишь в 6-ти матчах.

Отметим, что в текущем сезоне Лиги 1 по итогам 18-ти туров Монако занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что Челси не хотел отпускать Фабрегаса в Монако, пока не найдет ему замену. Также отмечалось, что испанец со слезами на глазах попрощался с болельщиками лондонского клуба.

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Теги: Сеск Фабрегас, Монако, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, трансфер, Челси, АПЛ, вне игры
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