Официально: Монако объявило о подписании Фабрегаса

Испанский футболист покинул Челси и перебрался в чемпионат Франции.

Французский Монако объявил о подписании контракта с полузащитником Челси Сеском Фабрегасом.

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Как сообщает пресс-служба “монегасков“, соглашение рассчитано на три с половиной года - до лета 2022-го года. По информации СМИ, стоимость трансфера составила около 10 миллионов евро. Отмечается, что испанец получит бонусы, равные сумме сделки.

🖊🇪🇸 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Cesc Fabregas en provenance de Chelsea. Le joueur s’engage jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣2⃣

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📄➡️ https://t.co/BXeuqzHyq5#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/XB8gdPP05J — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 января 2019 г.

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Напомним, Фабрегас выступал за Челси с лета 2014 года, а до этого он защищал цвета каталонской Барселоны и лондонского Арсенала. В текущем сезоне АПЛ полузащитник принял участие лишь в 6-ти матчах.

Отметим, что в текущем сезоне Лиги 1 по итогам 18-ти туров Монако занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что Челси не хотел отпускать Фабрегаса в Монако, пока не найдет ему замену. Также отмечалось, что испанец со слезами на глазах попрощался с болельщиками лондонского клуба.