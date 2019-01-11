Отец Неймара высмеял сообщения в СМИ о желании его сына вернуться в Барселону

Неймар-старший назвал ложью информацию журналистов о звонках в каталонский клуб с просьбой вернуться.

Многие СМИ в последнее время сообщали о желании форварда ПСЖ Неймара вернуться в каталонскую Барселону.

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Некоторые источники утверждали, что футболист неоднократно звонил руководству испанского гранда с просьбой организовать его трансфер. Эту информацию опровергнул отец Неймара, который на своей страничке в Instagram опубликовал скриншот одной из таких новостей, написав: “Fake News“ (“фальшивые новости“).

Также Неймар-старший сделал небольшую подборку подобных новостей, которые включил в видео, где над этими сообщениями смеется маленький мальчик.

Ранее сообщалось, что скаут Барселоны провел встречу с ближайшим окружением Неймара по поводу возвращения бразильца в каталонский клуб.

Отмечалось, что испанский гранд готов продать Филиппе Коутиньо ради трансфера Неймара.