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Отец Неймара высмеял сообщения в СМИ о желании его сына вернуться в Барселону

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Неймар-старший назвал ложью информацию журналистов о звонках в каталонский клуб с просьбой вернуться.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Многие СМИ в последнее время сообщали о желании форварда ПСЖ Неймара вернуться в каталонскую Барселону.

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Некоторые источники утверждали, что футболист неоднократно звонил руководству испанского гранда с просьбой организовать его трансфер. Эту информацию опровергнул отец Неймара, который на своей страничке в Instagram опубликовал скриншот одной из таких новостей, написав: “Fake News“ (“фальшивые новости“).

Также Неймар-старший сделал небольшую подборку подобных новостей, которые включил в видео, где над этими сообщениями смеется маленький мальчик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤷🏾‍♂️ .#fakenews #insanenews

Публикация от Neymar Pai (@neymarpai_)

Ранее сообщалось, что скаут Барселоны провел встречу с ближайшим окружением Неймара по поводу возвращения бразильца в каталонский клуб.

Отмечалось, что испанский гранд готов продать Филиппе Коутиньо ради трансфера Неймара.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, слухи, трансфер, Барселона, вне игры, Instagram, фото, видео
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