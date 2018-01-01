Тухель: Генгам три раза вошел в нашу штрафную и получил три пенальти

Наставник ПСЖ разочарован работой бригады арбитров в матче Кубка лиги.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал проигранный со счетом 2:1 матч Кубка лиги против Генгама. Арбитр поединка Бенуа Бастьен назначил в ворота парижан три пенальти, и два из них были реализованы.

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"Не могу сказать, заслужил ли соперник победу. Мы играли самоуверенно, создали много моментов. Странно проигрывать поединок, когда в твои ворота было назначено три пенальти. Очень спорным был второй 11-метровый, там был просто контакт, ничего особенного.

Генгам трижды за матч вошел в нашу штрафную и получил три пенальти. Рефери использовал систему VAR, и все равно указал на точку. Ему что, это просто нравится? Это немыслимо, нельзя так поступать.

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Думаю, что такое никогда бы не произошло с Реалом, Барселоной или Баварией, и не случится еще как минимум лет сто. Никогда. Это просто невозможно", - цитирует Тухеля Goal.com.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Реала Зинедин Зидан может заменить Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.