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Фанаты Марселя потребовали отправить в отставку главного тренера

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Болельщики исписали стены тренировочной базы Марселя с требованием уволить наставника команды.
Руди Гарсия
Руди Гарсия
Getty Images

Фанаты Марселя остались недовольны текущими результатами команды в чемпионате Франции и  призвали руководство клуба отправить главного тренера команды Руди Гарсию в отставку.

По информации Get French Football News, болельщики на стенах тренировочной базы клуба нанесли надписи: “Гарсия, уходи“.

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Напомним, по итогам 17-ти туров Марсель занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 27 очков. Кроме того, клуб по итогам группового раунда Лиги Европы вылетел из турнира, набрав всего лишь 1 очко в 6-ти играх.

Также Марсель вылетел из Кубка французской лиги и Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что фанаты Барселоны едва не выкололи глаз голкиперу команды Марку-Андре тер Штегену.

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Теги: Руди Гарсия, Марсель, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, фанаты, вне игры
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