Фанаты Марселя потребовали отправить в отставку главного тренера

Болельщики исписали стены тренировочной базы Марселя с требованием уволить наставника команды.

Фанаты Марселя остались недовольны текущими результатами команды в чемпионате Франции и призвали руководство клуба отправить главного тренера команды Руди Гарсию в отставку.

По информации Get French Football News, болельщики на стенах тренировочной базы клуба нанесли надписи: “Гарсия, уходи“.

Читай также: Рамос созвал внутреннее собрание Реала из-за плохих результатов команды

Напомним, по итогам 17-ти туров Марсель занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 27 очков. Кроме того, клуб по итогам группового раунда Лиги Европы вылетел из турнира, набрав всего лишь 1 очко в 6-ти играх.

Также Марсель вылетел из Кубка французской лиги и Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что фанаты Барселоны едва не выкололи глаз голкиперу команды Марку-Андре тер Штегену.