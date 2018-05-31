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Зидан может возглавить ПСЖ

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Французский специалист может заменить Томаса Тухеля по окончанию сезона.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Руководство ПСЖ рассматривает Зинедина Зидана в качестве альтернативы нынешнему главному тренеру клуба Томасу Тухелю.

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По информации Corriere dello Sport, в случае неудачного выступления парижан немецкий наставник будет уволен. Зидан на данный момент рассматривается руководством клуба как приоритетный кандидат на его место.

Напомним, что француз находится без работы с того момента, как покинул пост главного тренера мадридского Реала 31 мая 2018 года.

Ранее в зарубежной прессе сообщалось, что в услугах Зидана заинтересован туринский Ювентус.

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Теги: Зинедин Зидан, ПСЖ, Томас Тухель, тренер, футбол
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