Зидан может возглавить ПСЖ

Французский специалист может заменить Томаса Тухеля по окончанию сезона.

Руководство ПСЖ рассматривает Зинедина Зидана в качестве альтернативы нынешнему главному тренеру клуба Томасу Тухелю.

Читай также: Стала известна сумма, которую Челси готов предложить ПСЖ за Кавани

По информации Corriere dello Sport, в случае неудачного выступления парижан немецкий наставник будет уволен. Зидан на данный момент рассматривается руководством клуба как приоритетный кандидат на его место.

Напомним, что француз находится без работы с того момента, как покинул пост главного тренера мадридского Реала 31 мая 2018 года.

Ранее в зарубежной прессе сообщалось, что в услугах Зидана заинтересован туринский Ювентус.