Стиляга Неймар: В 2018 году звездный форвард сменил 12 причесок

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии много экспериментировал со своим имиджем в прошлом году.

Форвард ПСЖ Неймар в минувшем году опробовал 12 различных причесок.

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Футболист несколько раз перекрашивал волосы в светлый цвет, делал кудри, выравнивал их, и даже ходил с дредами. Эволюцию имиджа Неймара в 2018 году представил Bleacher Report.

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Стоит отметить, что с последней своей прической в минувшем году - дредами, Неймар попрощался уже после одной игры, опубликовав грустное видео в Instagram. Уже 9-го января во время матча ПСЖ против Генгама в 1/4 финала Кубка французской лиги можно будет увидеть новую прическу футболиста.

Ранее сообщалось, что новогоднюю ночь форвард ПСЖ Неймар провел за игрой в Fortnite с самым популярным стримером мира.