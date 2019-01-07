Неймар обрезал дреды и попрощался с ними грустным треком
Бразильский нападающий ПСЖ вновь изменил свой имидж.
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар решил вновь поменять имидж. Игроку не понравилось играть с дредами – уже после первой игры с ними на голове он их обстриг.
Во время двухнедельной паузы Неймар решил поэкспериментировать с имиджем, но сыграв с дредами против Понтиви, на следующий день в Instagram футболист опубликовал прощальное видео.
С дредами Неймар попрощался в сторис – сделал ч/б видео, добавил черные опадающие листья и наложил грустную мелодию.
7 января 2019 г.
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