Неймар обрезал дреды и попрощался с ними грустным треком

Бразильский нападающий ПСЖ вновь изменил свой имидж.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар решил вновь поменять имидж. Игроку не понравилось играть с дредами – уже после первой игры с ними на голове он их обстриг.

Во время двухнедельной паузы Неймар решил поэкспериментировать с имиджем, но сыграв с дредами против Понтиви, на следующий день в Instagram футболист опубликовал прощальное видео.

С дредами Неймар попрощался в сторис – сделал ч/б видео, добавил черные опадающие листья и наложил грустную мелодию.