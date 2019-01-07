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Неймар обрезал дреды и попрощался с ними грустным треком

Комментариев: 1
Бразильский нападающий ПСЖ вновь изменил свой имидж.
Неймар
Неймар

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар решил вновь поменять имидж. Игроку не понравилось играть с дредами – уже после первой игры с ними на голове он их обстриг.

Во время двухнедельной паузы Неймар решил поэкспериментировать с имиджем, но сыграв с дредами против Понтиви, на следующий день в Instagram футболист опубликовал прощальное видео.

С дредами Неймар попрощался в сторис – сделал ч/б видео, добавил черные опадающие листья и наложил грустную мелодию.

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Теги: Неймар, ПСЖ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  07.01.2019, 18:47
Оценка:  0
гость
А ещён он сходил в туалет. Почему не написали об этом?
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